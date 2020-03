LA FARMACIA BIAGI DI SAN LEONARDO IL TREPONZIO HA DONATO AL COMUNE 35 LITRI DI GEL DISINFETTANTE PER LE MANI

La farmacia Biagi di San Leonardo in Treponzio ha donato al Comune 35 litri di gel disinfettante per le mani, che saranno utilizzati all’interno della sede comunale. L’amministrazione comunale intende ringraziare per il bel gesto di solidarietà nei confronti della comunità in questo difficile momento, la titolare Amelia Biagi e tutto il suo staff di farmacisti, che, come tutti gli operatori sanitari, sono in prima linea durante questa emergenza.