La Farinata lucchese.

Questo è un piatto tipicamente lucchese.

Niente a che vedere con quella preparata con farina di ceci e cotta in teglia: la torta di ceci. Cecìna per il toscano, farinata in Liguria, tanto per non allontanarci troppo.

Ottima direi! Ad esempio a Livorno ci farciscono il panino e lo chiamano “cinque e cinque”

A Lucca invece per la Farinata abbiamo bisogno della farina di mais o granturco e di verdure dell’orto come per una bella zuppa, ma non così tante.

Nella Farinata non mancherà mai una verdura fondamentale: il cavolo nero o cavolo lancinato, cavolo alto. Quello che cresce come un cespuglio, a frasche. E la frasca in lucchese è la Brasca. Per cui questo cavolo è chiamato in vernacolo Braschetta.

Con il freddo diviene più tenero e gustoso.

Basta chiedere le semi di braschetta o le braschette come pianta e a Lucca è tutto chiaro, vanno a colpo sicuro nel servirti.

Poi i fagioli. Meglio una varietà scritta tra cui il rosso di Lucca dal sapore rustico.

Apprezzo molto il fagiolo dall’occhio di cui ne tengo sempre un po’ per riseminarli.