LA FANTASIA E IL MISTERO DI BEPPE MECCONI PROTAGONISTI DELL’INCONTRO A VILLA ARGENTINA PER LA RASSEGNA «DI MERCOLEDI’»

LA FANTASIA E IL MISTERO DI BEPPE MECCONI PROTAGONISTI DELL’INCONTRO A VILLA ARGENTINA PER LA RASSEGNA «DI MERCOLEDI’»

«Il manoscritto di Laneghè» di Beppe Mecconi (Topffer Edizioni), è il protagonista dell’incontro in programma il 29 settembre alle ore 17 nell’ambito della rassegna ‘Di mercoledì – Scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina’ e che vedrà come protagonista proprio l’autore del volume che ne dialogherà con la scrittrice Patrizia Fiaschi.

Mecconi, con questo libro, torna a seguire il filo della memoria e della fantasia. Torna, infatti, ai temi a lui cari, il tutto condito dal gioco, dal divertimento, dal divertimento, dalla magia. Vicende che rimandano in pieno alle atmosfere del suo universo letterario.

Ragazzi che affrontano i riti di passaggio: un frate del 1500 che ricorda arcani e misteriosi eventi della sua gioventù; il ritrovarsi nei paesini la sera per ascoltare le favole di un’anziana sognora; i viaggi di una ragazza in cerca di cibo durante la guerra.

E quel golfo sempre presente, perché ognuno ha nel cuore e nell’anima un suo ‘golfo’ personale.

Beppe Mecconi è pittore, regista e scrittore. Per 25 anni ha diretto una compagnia teatrale. Scrive e dirige film-documentari per la Rai e per altri canali televisivi. Ha scritto e illustrato fiabe tradotte in Brasile, Messico, Polonia e Francia. Ha pubblicato due romanzi e un racconto. Per 12 anni ha presediuto un Museo Paleontologico. Attualmente collabora con Projeto Libertade che si occupa di bambini disagiati nella Favela Villa Vintem a Rio de Janeiro.

L’ingresso all’incontro è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, nonché il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, telefonando allo 0584/1647600.

Per prendere parte alla presentazione è obbligatorio essere in possesso del Green Pass, oppure rientrare nelle categorie escluse per legge dalla campagna vaccinale. All’accesso alla Villa sarà misurata la temperatura, sanificate le mani e verificata la presenza della mascherina. Durante l’evento, è obbligatorio indossare la mascherina e osservare il necessario distanziamento tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità).

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Per informazioni: Tel. 0584-1647600

Villa Argentina, via Fratti angolo via Vespucci, Viareggio

email: musei@provincia.lucca.it