La Fanfara della Marina per festeggiare piazza XXIV Maggio

Sarà la Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, sabato 25 marzo alle 16,15, ad aprire la cerimonia di inaugurazione della piazza XXIV Maggio a Tonfano, rigenerata e ridisegnata negli spazi dall’amministrazione comunale del sindaco Alberto Stefano Giovannetti e dove, già dall’estate scorsa, sono stati ospitati fiere e mercatini, incontri culturali e grandi eventi musicali come la “La Notte del pontile” dello scorso settembre, organizzata in collaborazione con RDS e che riunì a Marina di Pietrasanta centinaia di persone.

In una piazza allestita a festa per l’occasione, con il tricolore issato sui ciascuno dei pali dell’illuminazione pubblica, farà il suo ingresso la Fanfara della Marina Militare diretta dal Maestro Primo Luogotenente Vito Ventre che eseguirà marce e inni della Forza Armata. Seguiranno gli interventi istituzionali e un secondo momento musicale, a conclusione della giornata.

Nel corso della cerimonia verrà presentato anche il manifesto ufficiale (in una nuova veste grafica) della prossima edizione di “Marina in Fiore”, la mostra mercato dedicata al giardinaggio e all’artigianato “green” che si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio, organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia per conto del Comune aprendo, come da tradizione, la stagione turistica della riviera.

Nata per scandire la vita degli equipaggi delle navi dal rientro dalla franchigia alle operazioni di carbonamento, oltre che per assolvere compiti di rappresentanza nelle cerimonie militari, nel corso del tempo la Fanfara è cresciuta sia a livello professionale che artistico, con molteplici esibizioni in teatri e piazze italiane ed estere e vantando un vasto repertorio di esecuzione musicale, da melodie lirico-sinfoniche alle musiche per banda fino a melodie jazz.