La Fanfara della Marina festeggia la nuova piazza XXIV Maggio

E’ partita da via Versilia intonando marce e inni della Forza Armata, la Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia che, agli ordini dal Maestro Primo Luogotenente Vito Ventre, è stata accolta in piazza XXIV Maggio da un pubblico folto ed entusiasta, accorso per assistere alla cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio di Tonfano dopo l’imponente opera di rigenerazione eseguita dall’amministrazione comunale nel corso del 2022.

Dopo una prima esibizione musicale, applauditissima, il momento degli interventi istituzionali introdotti dalla giornalista Francesca Navari: “Quando si amministra – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – bisogna avere anche la voglia di sognare e piazza XXIV Maggio è stata il nostro sogno, realizzato grazie alla collaborazione di tutti. Questo luogo è il simbolo, il primo punto che abbiamo messo sul rilancio di Tonfano ma che non sarà l’ultimo: oltre al pontile, su cui stiamo continuando l’opera di riqualificazione da oltre 420 mila euro avviata l’anno scorso, stiamo lavorando sul recupero della parte antistante, compresa la fontana e la progettazione della nuova via Donizetti”.

“Abbiamo creato una piazza vera, per Tonfano – ha proseguito l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – e dato una vera continuità alla passeggiata che da via Versilia porta fino alla sommità del pontile. Abbiamo un parco urbano con alberi e giardini da vivere quotidianamente ma anche uno spazio che può accogliere piccoli eventi e grandi manifestazioni. Come tutte le novità, serve un po’ di tempo per assimilare i cambiamenti e toccarne con mano ogni funzionalità ma siamo convinti che, questa, sia stata una buona scelta per tutta la nostra comunità”.

“Anche se i lavori non erano del tutto conclusi – ha proseguito l’assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – abbiamo già potuto sperimentare le potenzialità della nuova piazza XXIV Maggio: l’estate scorsa, con l’esibizione della Filarmonica di Capezzano Monte e “La Notte del Pontile”, due serate da tutto esaurito. Poi in inverno, con l’installazione delle luminarie natalizie tridimensionali che hanno creato un colpo d’occhio unico. Ora sarà ancora più facile declinare il nostro progetto #Pietrasanta365 anche fronte mare, visto che possiamo finalmente disporre di uno spazio adatto ad accogliere iniziative ed eventi di quasi ogni genere e portata”.

Il prossimo, in ordine di tempo, sarà l’edizione 2023 di “Marina in Fiore” in programma dal 29 aprile al 1° maggio: proprio durante la cerimonia il presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia, Carlo Alberto Carrai e il vice, Luca Della Latta, hanno svelato il nuovo manifesto ispirato all’immagine della “Festa di Primavera” a cui si dedicava con grande passione Renzo Bacci, che ha rivelato insieme a loro la nuova creazione. Anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Alessandro Russo, tonfanino doc, ha portato il suo saluto alla comunità di Marina; alla cerimonia, conclusa da un secondo momento musicale impreziosito dalle emozionanti esecuzioni dell’l’Inno di Mameli e de La canzone del Piave, hanno partecipato, fra gli altri, la presidente del consiglio comunale di Pietrasanta, Paola Brizzolari e diversi esponenti dell’assemblea cittadina.