Appuntameno venerdì (24 giugno) alle ore 21.15

LA FAMIGLIA MEDICI E IL SUO STEMMA

LABORATORIO DIDATTICO GRATUITO A PALAZZO MEDICEO

SERAVEZZA – La famiglia Medici e il suo stemma è il tema del laboratorio didattico per bambini dai 5 anni in su, in programma venerdì 24 giugno alle ore 21.15 a Palazzo Mediceo, in viale Leonetto Amadei, 230.

Una breve visita guidata del Palazzo in notturna sarà l’occasione per conoscere la vita, i segreti e le passioni di alcuni membri della famiglia Medici. Al termine seguirà l’attività didattica dove i partecipanti potranno realizzare lo stemma mediceo con la creta.

L’iniziativa, inserita nel calendario del progetto “Officina Mirabilis” della Regione Toscana, è gratuita e richiede la prenotazione obbligatoria al n. 349 1803349.