La dottoressa Soriani è la nuova responsabile del servizio Salute mentale di Lucca.

Lucca, 6 febbraio 2020 – Adalgisa Soriani è la nuova responsabile dell’unità funzionale salute mentale adulti e del servizio psichiatrico diagnosi e cura della Zona distretto Piana di Lucca. L’incarico, della durata di tre anni, è stato conferito dal direttore generale della Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, con la delibera 56 dello scorso 29 gennaio.

Soriani, originaria di Perugia, si è laureata in medicina e chirurgia all’università di Pisa, dove si è specializzata in psichiatria, e dal 1992 è dirigente medico psichiatra dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, con incarico di alta specializzazione come referente dei percorsi residenziali e dei percorsi per la qualità e sicurezza attinenti all’accreditamento in salute mentale.