Giovedì al Museo Gli incontri de La Giubba

La donna in Garfagnana fra tradizione ed emancipazione dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ‘70

L’Associazione Culturale La Giubba organizza, per la rassegna dei Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba, una serata dal tema “La donna in Garfagnana fra tradizione ed emancipazione dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ‘70” con il Professor Oscar Guidi, in programma per giovedì 11 marzo alle ore 21.

Per partecipare all’evento online è necessario compilare il modulo al link: https://bit.ly/marzo21museo tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

La relazione prenderà in esame alcuni episodi, statistiche e situazioni della storia della Garfagnana, nel corso della seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, che in vario modo coinvolgono le donne: dalla scelta di campo nella guerra civile alla lotta all’analfabetismo, dalla partecipazione alle attività sociali al ruolo femminile nel mondo del lavoro. A conclusione alcuni cenni agli anni ‘60 e ‘70 e ai cambiamenti sociali di quei decenni.

Oscar Guidi svolge attività di ricerca sul territorio della Garfagnana da più di 40 anni. Suoi campi di interesse sono stati principalmente l’archeologia preistorica, l’antropologia culturale e la storia contemporanea. Ha svolto campagne di ricerca in collaborazione con l’Università di Pisa, con la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, con la regione Toscana e vari Enti locali. E’ laureato in Storia, Scienze Politiche e Giurisprudenza. Attualmente è dirigente dell’ISI Garfagnana, polo scolastico delle scuole superiori di Castelnuovo Garfagnana.