La donna e il focolare…

“La donna: l’angelo del focolare”… magra consolazione, specialmente quando metter sul fuoco qualcosa da cucinare non era sempre facile e abbondante.

Le donne in cucina, una volta, erano maghe del niente:

dopo le Feste si doveva fare economia, un po’ aiutava il pollaio con le uova, un aiuto veniva dalle erbe di campo, dai fagioli, dalla farina nella madia, ma per molti, in inverno, nelle famiglie numerose, la fame era una costante compagnia, e non poche volte si mangiava solo pane e saliva.