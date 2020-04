“Oh, i bei rami d’ulivo! chi ne vuole?

Son benedetti, li ha baciati il sole.

In queste foglioline tenerelle

vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto

metteteci l’ulivo benedetto!

Come la luce e le stelle serene:

un po’ di pace ci fa tanto bene.”(Giovanni Pascoli)

Domenica delle Palme.“L’olivo benedetto, vuol trovar pulito e netto””“Quando si bagnano le palme, si bagnano anche l’ova”“La domenica dell’olivo, ogni uccello fa il suo nido”La domenica delle palme gli uomini si recavano in chiesa di buon mattino per prendere un bel ramo di palma benedetta, considerato un presidio difensivo e propiziatorio.Andava a sostituire quello dell’anno precedente, che la tradizione raccomanda di bruciare.Questi rami, ritenuti sacri, venivano impiegati per vari usi: venivano posti a protezione dei seminati, posti alle finestre per preservare la casa contro i fulmini, sulla porta della stalla, a capo del letto, e qualche foglia veniva bruciata nel camino per scongiurare i danni durante i temporali e contro il pericolo della grandine.

