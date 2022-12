la Domenica dei Single – dove alle Panteraie a montecatini

Domenica 22 Gennaio 2023 presso Lidò Le Panteraie Montecatini Terme Pistoia La domenica sera Single con Luis Paldi & Marco Vigiani

un EVENTO SINGLE UNICO ED ESCLUSIVO in una location elegante ed affascinante!

Per l’occasione sala privata ed esclusiva solo per noi durante la cena!

Allestimento tavolate con single uomo/donne alternati, per favorire al massima la conoscenza durante la cena

A tempo, stabilito dagli organizzatori, gli uomini cambieranno posto a sedere ed andranno ad accomodarsi al tavolo successivo e cosi per tutta la durata di tempo che dedichereno a tavola.

Arrivo max h 20 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica all’ingresso della lista prenotazioni alla serata



Costo serata 35€ a persona Gran Buffet delle Panteraie completo di tutto, bevute comprese (liquori esclusi) + ingresso alla discoteca dopo cena

*Intolleranze è necessario comunicarlo al momento della prenotazione e quando arrivate alla serata dovrete comunicarlo al personale presente

Dopo cena possibilità di entrare in discoteca con i dj del Lidò che ci faranno divertire!

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey



prenotazione valida solo da qui

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

prenotazione valida solo da qui

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi 1 cognome e nome e gli altri nomi di battesimo dei partecipanti + la parola Lidò single

IMPORTANTISSIMO:

Se dopo aver prenotato per qualsiasi motivo non potrai essere presente ti chiediamo gentilmente di comunicarcelo in largo anticipo per non creare problemi organizzativi.



Ampio parcheggio nei pressi

L’evento si svolgerà presso:

Lidò Le Panteraie Via delle Panteraie, 26, Montecatini Terme Pistoia