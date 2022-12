La dodicesima di campionato vede il Basketball Club Lucca tornare a giocare in casa,

La dodicesima di campionato vede il Basketball Club Lucca tornare a giocare in casa, l’ospite che scenderà al Palasport è l’Olimpia Legnaia di Firenze.

I gigliati si trovano nella parte alta della classifica e sono in pieno trend positivo, hanno una sola sconfitta nelle ultime 5 partite, rimediata contro il Cecina Basket, mentre le ultime due vittorie sono state ottenute a spese del Bama Altopascio e della Virtus Siena.

Il legnaia, capitanata da Del Secco, colonna portante della squadra da quasi 8 anni, ha un roster ben bilanciato con tanti elementi capaci di portare punti alla causa, cosa che potrebbe creare qualche problema a Nalin “ Con il Legnaia sarà una partita molto impegnativa e potrebbe crearci gli stessi problemi che abbiamo avuto con lo Spezia, hanno molti tiratori, buone spaziature e saranno difficili da coprire “

Nel Bcl comunque il clima è sereno e la settimana appena terminata ha visto la squadra allenarsi secondo il programma stabilito, questo, malgrado il brusco ko subito nell’ultimo week-end.

“ La squadra ha risposto bene alla brutta sconfitta subita: In settimana, abbiamo avuto modo di confrontarsi su quanto era successo e i ragazzi hanno dato prova di molta maturità, compattandosi ulteriormente. Negli allenamenti abbiamo avuto qualche difficoltà, ma solo a livello numerico, ci è capitato di non avere sempre un numero di ragazzi sufficienti per fare i cinque contro cinque in chiusura, difficoltà che derivano dai molti impegni e da rose abbastanza corte delle giovanili, dalle quali dovremmo, attingere “

L’ultimo pensiero del coach è andato ad Andrea Barsanti, che nell’ultima seduta ha rimediato uno strappo muscolare ad un polpaccio, che, dovrà essere valutato attentamente nei prossimo giorni e che comunque, lo terrà fuori per almeno un paio di partite. “ Sabato vorrei vincere, so quanto sarà difficile, e ce la metteremo tutta, ma vorrei farlo per dedicare una vittoria ad Andrea, per lui è un momento difficile, era appena rientrato da un infortunio simile e stava crescendo tantissimo e so quanto ci teneva e ci tiene a voler giocare per dare una mano alla squadra “

L’appuntamento è fissato per sabato 10 Dicembre alle ore 21:15 al Palasport, gli arbitri saranno il Sig. Salvo di Pisa e Barbanti di Livorno