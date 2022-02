la ditta F.lli Puppa srl,ha inaugurato a Lucca il secondo distributore automatico di pellet,

Questa mattina, 1 Febbraio 2022, la ditta F.lli Puppa srl, leader della provincia di Lucca nella progettazione e realizzazione di impianti domestici di energie rinnovabili: dalle biomasse, solare termico e fotovoltaico, ha inaugurato a Lucca il secondo distributore automatico di pellet, continua la sua campagna “plastic free” aziendale.

Il distributore fornendo al consumatore finale pellet sfuso consente sia di risparmiare sacchetti di plastica, sia di dare il prodotto ad un prezzo veramente competitivo.Il distributore, aperto 24 ore al giorno 7 giorni a settimana, consente al consumatore di andare ad acquistare il pellet negli orari e nei giorni più adatti alle proprie esigenze, si trova in un posto comodo e facilmente raggiungibile, lungo la via del Brennero all’interno dell’area dell’autolavaggio Top Speed dove basta recarsi con una tessera sanitaria portando direttamente il tuo sacco da casa o comprandone uno riutilizzabile direttamente in loco. Lo scorso anno il distributore già installato a Gallicano, in Garfagnana, ha consentito di risparmiare oltre 2000 sacchetti di plastica risparmiando all’ambiente un grosso volume di materia inquinante e le conseguenti emissioni di co2.

“Stiamo facendo innovazione per dimostrare che si può fare business difendendo l’ambiente e garantendo al cliente finale qualità e prezzo competitivi – commenta così il Ceo aziendale Francesco Puppa – assumiamo direttamente l’impegno di garantire un futuro libero dalla plastica e dall’emissione di gas climalteranti.” Era presente all’inaugurazione Giordano del Chiaro assessore all’ambiente e all’urbanistica del comune di Capannori, comune avanguardia delle politiche rifiuti zero.