La disfida della zuppa 2020 – il 22 febbraio

Nel 2019 National Geographic l’ha considerata tra le 25 imperdibili manifestazioni del food del mondo

(https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2018/08/25-unmissable-food-and-drink-festivals) .

Nel 2020 la Piana del cibo la adotta come manifestazione simbolo della piana di Lucca e delle colline, come momento conviviale ed identitario di un territorio che si riconosce in un piatto apparentemente povero ma quantomai ricco di sapore, attualissimo e portatore sano di economia circolare, collaborando attivamente all’organizzazione e coinvolgendo associazioni e zuppisti dei 5 Comuni, da Altopascio a Villa Basilica.

6 le eliminatorie previste, da Aquilea, paese della zuppa dal 2019 a Santa Maria a Colle, per una “matinée” in cui si gareggia a pranzo e una finalissima a Saltocchio il 22marzo.

Si inizia il 22 febbraio a Porcari ospiti di Porcari Agricola, il 28 febbraio a Massa Macinaia con le scuole del progetto Orti in Condotta, il 29 febbraio ad Aquilea, veterani della disfida, il 1 marzo al Centro civico Bucaneve di santa Maria a Colle, il 2 marzo a Guamo ospiti dell’associazione “I Brizzolati “di Guamo, il 7 marzo a Lammari con un gran spiegamento di associazioni in gara e la finalissima del 22 marzo a Saltocchio.