la diocesi di lucca – Solidarietà per gli alluvionati dell’Emilia Romagna

La comunità diocesana segue con apprensione quanto sta accadendo in Emilia Romagna ed esprime il

proprio cordoglio per le vittime e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dalle violente alluvioni, in

particolare a quanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Dopo l’invito della presidenza della

Cei, si è subito attivata Caritas Italiana che interverrà in una prospettiva di accompagnamento, come già

sperimentato in precedenti emergenze in Italia e nel mondo, cioè mettendo al centro i bisogni delle persone,

in particolare di quelle che vivevano già situazioni di disagio sociale ed economico e che rischiano di

rimanere escluse da altre forme di supporto che andranno a concretizzarsi. L’Arcidiocesi di Lucca dunque,

tramite la Caritas diocesana, rilancia intanto la possibilità di sostegno economico per questa emergenza,

utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario specificando nella

causale “Emergenza alluvione 2023” tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050

1803 2000 0001 3331 111; Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909

6061 0000 0012 474; Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013;

UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.