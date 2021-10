La Diocesi di Lucca a Taranto per la 49° Settimana Sociale dei cattolici italiani

La Garfagnana, Lucca e Viareggio sono rappresentate alla 49a Settimana Sociale dei cattolici italiani. L’incontro si sta svolgendo in questi giorni a Taranto e tra gli oltre 700 delegati provenienti da tutte le diocesi del Paese, quella di Lucca è rappresentata da: Luca Pighini (residente a Lucca), ricercatore e insegnante, è il Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale; Chiara Dalle Mura (residente a Viareggio) è biologa e attiva nel mondo scout; Stefano Viviani (in rappresentanza della Valle del Serchio e Garfagnana) è sindacalista e presidente del Movimento Lavoratori dell’Azione Cattolica di Lucca. Con loro è presente anche l’arcivescovo Paolo Giulietti. L’appuntamento nella città ionica si intitola «Il pianeta che speriamo», terminerà domenica 24 ottobre, e affronta il rapporto tra uomo, lavoro e ambiente secondo la prospettiva chiaramente segnata dal magistero di papa Francesco: necessità di stili di vita rinnovati, in cui ambiente, lavoro e futuro non siano in contrapposizione tra loro, ma in piena armonia.