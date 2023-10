“LA DEMOCRAZIA: O E’ DI TUTTI O NON E’”:

Mercoledì 11 ottobre ore 21:00

CONFERENZA PUBBLICA DI GINO MAZZOLI A CAPANNORI

Altra iniziativa culturale legata al Bicentenario

“La democrazia: o è di tutti o non è”: questo il titolo della conferenza che terrà Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mercoledì 11 ottobre, ore 21.00 nella sala del Consiglio Comunale di Capannori.”

Si tratta di un altro appuntamento culturale legato alle iniziative per il Bicentenario di Capannori, un’occasione per fare una riflessione collettiva e condivisa sul rapporto fra democrazia e fragilità sociali, e su quanto la realizzazione della democrazia sia legata all’inclusività di tutti e tutte.

A introdurre l’evento sarà il sindaco Luca Menesini.

“Festeggiare i 200 anni del nostro Comune – dice il primo cittadino – deve essere anche un’opportunità di riflessione sui valori culturali e sociali della nostra comunità e del nostro Paese. Affrontare la questione della democrazia, della sua tutela e della sua attuazione in senso pieno, è certamente uno stimolo importante per tutta la comunità capannorese, che da sempre pratica la solidarietà e l’inclusività come tratti distintivi del proprio Dna. Grazie all’intervento di Mazzoli, avremo un’altra occasione di condivisione di pensieri, speranze e sogni”.