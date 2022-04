LA CULTURA VOLANO DI RIPARTENZA A LUCCA: LUCIA BORGONZONI, SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELLA CULTURA, VENERDI’ 22 APRILE

LA CULTURA VOLANO DI RIPARTENZA A LUCCA: LUCIA BORGONZONI, SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELLA CULTURA, VENERDI’ 22 APRILE INCONTRA LE REALTA’ DEL TERRITORIO NEL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO CULTURA DELLA LEGA TOSCANA. “La Cultura volano di ripartenza a Lucca” sarà il tema intorno al quale si svolgerà il convegno-incontro fra il Sottosegretario al Ministero della Cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, e numerosi esponenti delle realtà culturali del territorio che si terrà venerdì 22 aprile, a partire dalle ore 11,00 presso l’Hotel Guinigi, organizzato dal Dipartimento Cultura della Lega Toscana.

Si tratterà di un confronto che metterà al centro della riflessione dei presenti l’importanza, per una città come Lucca che è ricca di storia, di tradizione e di contenuti culturali, di puntare proprio su questo settore strategico per rilanciare una comunità fortemente provata dalle conseguenze della pandemia e far sì che sia proprio la cultura a fare da volano per l’intero complesso sistema economico e turistico della città.

Lo spirito della riunione e della presenza del Sottosegretario alla Cultura della Lega in città – fra l’altro nell’avvicinarsi di un appuntamento così importante come quello delle Celebrazioni Pucciniane del 2024 – 2026 per il centenario della morte del Maestro e della Prima di Turandot – sarà soprattutto teso all’ascolto attento dei protagonisti della città, dei numerosi e prestigiosi interventi previsti che toccheranno pressochè tutti i fondamentali argomenti culturali che stanno a cuore all’intera comunità lucchese.

Maria Talarico Presidente del Boccherini, Ilaria del Bianco Presidente dei Lucchesi nel Mondo, Bernardo Gondi Presidente Toscano e Vice-Presidente Nazionale dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, Monica Maria Angeli Direttrice della Biblioteca Statale di Lucca, Donatella Buonriposi Provveditore agli Studi di Lucca, Isabella Tobino Presidente della Fondazione Mario Tobino, il Direttore di Orchestra Beatrice Venezi, la Soprano Silvana Froli e Marco Visibelli Responsabile UGL Lucca – Cultura, si alterneranno nel corso della mattinata, portando i loro importanti contributi alla riflessione della giornata.

In questi mesi – dichiara Massimiliano Baldini, Responsabile Cultura della Lega in Toscana – abbiamo svolto numerosi incontri a Lucca per capire quali fossero i punti di vista, le necessità, le segnalazioni di criticità ma anche la rilevanza del rapporto fra pubblico e privato negli ambiti culturali e le auspicate progettualità di lungo periodo che interessano gli addetti ai lavori e ci è parso fondamentale e naturale che questo percorso potesse culminare con un riscontro diretto insieme al nostro rappresentante di Governo.

In quest’ottica sarà proprio Lucia Borgonzoni ad introdurre i lavori del convegno soffermandosi sulle principali tematiche affrontate dal Governo riguardo i diversi settori che interessa no gli operatori sul territorio ed approfondendo le prospettive di rilancio del mondo della cultura mediante l’esposizione di piani di lavoro e di progettualità, frutto anche delle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dallo stesso accesso ai Fondi Europei, che siano intercettabili e di oggettivo interesse anche per Lucca.

Il dibattito del convegno, al quale sono invitati tutti gli esponenti del mondo della cultura della Provincia di Lucca e che ha già registrato la conferma della partecipazione di numerosi riferimenti culturali importanti, vedra’ altresi’ i saluti dell’On. Mario Lolini Commissario Regionale della Lega Toscana e di Massimiliano Baldini Responsabile Dipartimento Cultura della Lega in Toscana, nonche’ il contributo di Luciana Bartolini Vice-Presidente della Commissione Cultura in Regione Toscana e sarà condotto e moderato dal Giornalista Carlo Vellutini.