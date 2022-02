fizi di gamberetti – Margherita

Preparazione

Preparate un impasto con burro, farina e latte come per fare una normale besciamella, con queste dosi avrete un composto molto denso che lavorerete con il cucchiaio di legno finchè non tenderà ad agglomerarsi ed a staccarsi facilmente dalla pentola.

Lasciate intiepidire e poi unite l’albume, la maizena, il prezzemolo tritato e il sale.

Lavorate bene col cucchiaio finchè non è tutto ben amalgamato ed unite i gamberetti precedentemente lessati e tagliati grossolanamente con la mezzaluna.

Mescolate benissimo e ponete a riposare almeno un’oretta in frigo.

A questo punto riprendete il composto e formate con le mani tante palline

Queste palline vanno poi rotolate semplicemente nel pangrattato

Friggere in abbondante olio caldo.