LA CROCE VERDE P.A. LUCCA AD ARQUATA DEL TRONTO (AP) PER L’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI, CON ATTREZZATURE DONATE PROPRIO DALL’ASSOCIAZIONE LUCCHESE.

Sono ben 342 i chilometri che dividono Lucca da Arquata del Tronto, piccolo paese in provincia di Ascoli Piceno devastato dal terremoto dell’agosto 2016. Ma le distanze possono essere colmate facilmente, come testimoniato dalla Croce Verde P.A. Lucca.

Nella mattinata di sabato 10 ottobre, tra le autorità locali e nazionali e i tanti personaggi famosi (come l’ex calciatore Massimo Ambrosini, la star della NBA Marco Belinelli e Davide Mazzanti, ct della nazionale italiana femminile di volley) giunti all’inaugurazione del nuovo parco giochi di Arquata del Tronto, era presente anche una rappresentanza dell’associazione lucchese, guidata dal vicepresidente Daniele Massimo Borella. Il motivo è presto detto: la Croce Verde, infatti, ha cofinanziato l’acquisto delle installazioni ludiche, che permetteranno ai bambini del posto di passare dei momenti di gioia, dopo i terribili eventi di 4 anni fa.

“Una splendida giornata, perché con uno sforzo importante, col lavoro delle volontarie e dei volontari della nostra Associazione, siamo riusciti a realizzare un sogno per questa comunità così colpita dal sisma del 2016 – spiega Daniele Massimo Borella, vicepresidente della Croce Verde P.A. Lucca – specialmente per i più piccoli, dai quali bisogna ripartire per il rilancio di questi territori. Anche in situazioni lontane da quella lucchese – conclude Borella – come diceva il nostro amato presidente, il dottor Piero Mungai, la Croce Verde è presente ovunque ci sia bisogno”.