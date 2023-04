La Croce Verde di Porcari consegna ai più piccoli 170 uova di cioccolato

Una donazione di Sofidel che sosterrà anche la ricerca scientifica di Ail

Una Pasqua più dolce per i bambini e le bambine dei nuclei familiari più fragili di Porcari. Un patto di solidarietà che si rinnova anche per queste feste di primavera e che fa leva sule reti sociali espresse dal territorio.

Sono 170 le uova di cioccolato che Sofidel, leader mondiale nel mercato della produzione di carta tissue per uso igienico e domestico con sede a Porcari, ha donato alla comunità. Un gesto che vale doppio: le uova pasquali, infatti, sono quelle dell’Ail, l’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. L’acquisto dell’azienda, dunque, contribuirà anche alla ricerca scientifica.

“Questo è un piccolo grande gesto di attenzione – commentano il sindaco, Leonardo Fornaciari, e l’assessore alle politiche sociali Michele Adorni – nei confronti di quelle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà. Ringraziamo Sofidel per la sensibilità e per la vicinanza alla comunità di Porcari: i successi internazionali non hanno mai distratto questa azienda dalla volontà di restituire sempre qualcosa al proprio territorio”.

In questi giorni i volontari della Croce Verde di Porcari stanno distribuendo casa per casa le uova di cioccolato ai più piccoli di famiglie che vivono una situazione di difficoltà, secondo le indicazioni ricevute dai servizi sociali del Comune. Una collaborazione che, anche in questa occasione, si conferma virtuosa.

“Il lavoro della Croce Verde – aggiungono Fornaciari e Adorni – è sempre più prezioso. A Porcari tutti sappiamo che, in caso di bisogno, ci sono persone disposte ad aiutare. Questa consapevolezza genera un sentimento positivo e rassicura la comunità sulla qualità dell’ambiente sociale: volti amici, che rendono migliori anche queste festività. Arrivi sincero il nostro grazie”.