La Croce Verde consegna 54 azelee della ricerca Airc alle neo-mamme di Porcari

L’omaggio arriva da Sofidel in occasione della Festa della mamma

Un’azalea della ricerca Airc per festeggiare, nel solco della solidarietà e dell’impegno, la Festa della mamma. Si rinnova anche quest’anno l’attenzione di Sofidel, leader mondiale nel mercato della produzione di carta tissue per uso igienico e domestico con sede a Porcari, per le donne del territorio che nell’ultimo anno hanno avuto un figlio o una figlia.

Grazie al capillare lavoro casa per casa condotto dai volontari della Croce Verde di Porcari, le cinquattaquattro neo-mamme hanno ricevuto in questi giorni questo colorato e profumato omaggio.

Commentano il sindaco, Leonardo Fornaciari, e l’assessore al sociale Michele Adorni: “Un grande grazie a Sofidel per la vicinanza e l’interesse per la comunità di Porcari, e a tutti i volontari della Croce Verde, accoglienti punti di riferimento per i nostri cittadini. Come per la distribuzione della uova di Pasqua dell’Ail, si ripete la formula della solidarietà al quadrato: sostegno alla ricerca e sostegno alla collettività. Non ci resta che fare gli auguri a tutte le mamme di Porcari per la loro festa”.

Ogni azalea Airc sostiene i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per proteggere la salute delle donne.

Con questa iniziativa, giunta alla sua 39esima edizione, sono stati raccolti oltre 300 milioni di euro: risorse che hanno permesso ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni.