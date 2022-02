La crisi delle banane: cosa si nasconde dietro al prezzo basso

Come fanno a costare così poco?

Lasciando stare la leggerezza di questi ricordi in un angolo del cuore, la notizia americana ha risposto al dubbio che avevamo: come diavolo facevano e fanno le banane a costare così poco quando tutto nel mondo aumenta di prezzo? Dalla carta per fare i libri e imballaggi ai trasporti intercontinentali, il costo dell’energia, di ogni materia prima è letteralmente esploso. Il 12 gennaio scorso i Ministri dell’agricoltura di sette Paesi produttori di banane hanno dichiarato supporto ai bananeros, i coltivatori, allarmati per la crisi dei prezzi che sta colpendo i piccoli produttori, i lavoratori delle piantagioni, le comunità rurali e anche l’ambiente. È una crisi senza precedenti, ed ecco come fanno i trader a mantenere basso il prezzo delle banane nonostante tutto: obbligano i produttori a stipulare contratti che pagano sottocosto la merce. Questo per loro significa rovina e miseria. In molte zone – precisamente in Ecuador, Colombia, Panama, Guatemala, Costa Rica, Repubblica Dominicana e Honduras – non esistono alternative per avere fonti di guadagno dall’agricoltura e il meccanismo che è partito non solo aumenta la povertà e la disgregazione delle comunità, ma scoraggia quei piccolo-medi coltivatori che avevano intenzione di mettere in atto sistemi più sostenibili, come investimento e per rispettare le loro terre.

L’alternativa del fairtrade

Il problema è davvero molto serio, se non bastasse il fatto che si sono mossi i governi, e francamente ci ha tolto ogni voglia di acquistare il frutto giallo al mercato o al supermercato. Ci sono delle filiere rispettose di sostenibilità e persone, come quella Fairtrade, ma sentirsi complici del sistema è davvero triste. Pensateci, se dovete comprarle. Ma pensate anche che se “la banana non ce l’avete” potete andare ovunque e non vi perdete niente.

Carlo Bogliotti, c.bogliotti@slowfood.it

Da La Stampa del 4 febbraio 2022