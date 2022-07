 LA CREMA di ZUCCHINE BASILICO e MANDORLE

Cercate un’idea per utilizzare le zucchine che abbondano in questo periodo? Oggi vi presento la mia Crema di zucchine basilico e mandorle, un pesto delicato e profumato che può essere utilizzato come condimento per la pasta ma che è ottimo anche spalmato sul pane tostato. Volete sapere come si fa? Seguitemi in cucina!

