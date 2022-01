la crema al Limoncello

Ingredienti: 1 lt di latte intero, 4 limoni, 2 fialette di vanillina, mezzo lt di alcool, 1 kg di zucchero.

Procedimento: sbucciate i limoni facendo attenzione a non tagliare la parte interna bianca della buccia perché è amara.

Unite all’alcool le scorze e lasciatele in infusione per circa 2 giorni.



Fate bollire il latte con lo zucchero. Quando bolle spegnete e fate raffreddare. Poi rimettete sul fuoco, fate bollire nuovamente e fate raffreddare; quando si sarà completamente raffreddato unite l’alcool e la vanillina.

Filtrate e imbottigliate. Si conserva in freezer.

le ricette di nonna rosa