La Corte dei Conti certifica il risanamento del bilancio del comune di Pescia operato dall’amministrazione Giurlani

Oreste Giurlani “Una pietra tombale sui tanti discorsi sentiti in questi anni, anche da parte di chi ne ha approfittato per sedere in giunta”

L’arrivo ufficiale delle due pronunce con le quali la Corte dei Conti ha decretato che il comune di Pescia è fuori, dopo 10 anni, dal pre-dissesto a seguito del bilancio consuntivo 2022 sono una certificazione della qualità dell’amministrazione comunale guidata da Oreste Giurlani.

Nonostante dunque le continue affermazioni dei presunti “beneinformati” il bilancio è stato risanato davvero, senza pregiudicare un investimento di risorse senza precedenti per Pescia.

Ecco la frase finale della Pronuncia 175/2023 della Corte dei Conti :

“Conclusivamente, la Sezione ritiene che l’Ente abbia conseguito, a fine 2022, l’obiettivo di rientro atteso con il piano di riequilibrio. “

“E’ stato momento importante della mia attività di amministratore, è un risultato eccezionale che resterà nella storia amministrativa della citta- dice Oreste Giurlani- Per anni Pescia ha vissuto momenti delicati a causa di una situazione di bilancio precaria, che portò nel 2014 alla condizione di pre-dissesto con il contestuale varo di un piano di riequilibrio che doveva riportare in salute i conti pubblici.

Un impegno importante, che avevamo ereditato dalla giunta Marchi e dalle precedenti amministrazioni comunali e con il quale abbiamo combattuto in questi anni per risanare e sistemare i conti

Ora con la Pronuncia n 175/2023 ….. arriva la parola fine a questo difficile momento finanziario dell’ente e la Corte dei Conti certifica il rientro del comune di Pescia nei parametri economici previsti e quindi sancisce ufficialmente la conclusione del piano di riequilibrio e l’abbandono della scomoda situazione di pre-dissesto che riguarda tantissimi comuni italiani, a partire dalle metropoli.

Per me e per il mio gruppo di Pescia Cambia una soddisfazione immensa .

Restituire alla città una situazione finanziaria normale, senza le problematiche che ho ereditato nel 2014 e che in qualche misura ci hanno condizionato in questi 9 anni, è un grandissimo risultato amministrativo e personale, considerando anche il periodo della pandemia e il contraccolpo pesantissimo dei costi energetici cresciuti a dismisura per la guerra in Ucraina. Una risposta a tutti quei profeti di sventura che si auguravano il tracollo economico e che oggi dovrebbero chiedere scusa, come la Asl sul Pronto Soccorso.

Un risultato- continua Oreste Giurlani- che chiaramente devo spartire con tutti gli amministratori e i tecnici comunali, a partire dalle dirigenti del settore finanziario che si sono direttamente occupate questo incandescente settore.

Inoltre con la Pronuncia 174/2023 dalla Corte dei Conti viene monitorato e verificato il comune di Pescia fino al Consuntivo 2022 , certificando in modo assoluto e incontrovertibile la salute dei conti lasciati dalla mia amministrazione e non lasciando nessun spazio ad interpretazioni politiche o strumentali

Una menzione particolare la voglio fare a tutto l’ufficio ragioneria e finanze che guidato negli tre ultimi anni da Barbara Menini ha contribuito a questi ottimo risultato !!

Un grazie a tutti i dipendenti che hanno fatto squadra per rispettare il Piano e arrivare ad ottenere la definitiva uscirà per tornare ad essere un Comune “normale’

Un fatto che chiude nel migliore dei modi la legislatura e che proietta Pescia in un futuro ancora migliore. In ogni caso, nonostante questa pesante zavorra, dal 2014 a oggi abbiamo comunque investito per la collettività oltre 70 milioni di euro, molti dei quali intercettati dall’Europa e su scala nazionale

Avere riportato in condizioni normali le finanze comunali- conclude l’esponente di Pescia Cambia- visto che non siamo più in anticipazione di cassa dal dicembre scorso e avere ridato dopo 20 anni alla città uno strumento urbanistico valido che consente una pianificazione importante del futuro sono due traguardi amministrativi che guardano avanti e che assicureranno alla città una fase di sviluppo corretta e organizzata per gli anni a venire.

Credo sia la migliore eredità che lasciamo alla citta ‘ a questa amministrazione comunale che parte, a differenza della nostra, con solide basi e pilastri urbanistici ed economici che noi non abbiamo certamente trovato al nostro arrivo. Sotto ogni profilo, lasciamo un comune certamente migliore per una città sempre più affermata”