la Consulta Giovanile di Gallicano invita tutti all’APERICENA CON MUSICA

SABATO 26 AGOSTO, la Consulta Giovanile di Gallicano invita tutti all’APERICENA CON MUSICA in occasione della premiazione del Contest Fotografico GALLICANO in GRANDE per scoprire insieme i VINCITORI DI QUESTA EDIZIONE 2023!

Appuntamento per questo sabato 26 agosto dove, dalle ore 18:30 in Piazzetta San Giovanni, andrà in scena l’apericena di premiazione del Contest fotografico del Comune di Gallicano, giunto alla sua Terza Edizione!

LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO?

La gestione e l’organizzazione dell’evento fotografico affidata ai ragazzi della Consulta Giovanile supportati dall’Amministrazione Comunale e il Premio Speciale intitolato a Stefania Adami, fotografa gallicanese insignita del riconoscimento di MFI, Maestra della Fotografia Italiana, in occasione del Congresso Nazionale FIAF svoltosi a Caorle (VE) nel mese di maggio 2023.

Le premesse per questo GALLICANO in GRANDE 2023 erano perciò ottime ed infatti,

il bando di iscrizione per questa Edizione, partito il 20 aprile scorso con scadenza il 15 giugno, ha segnato un GRANDE traguardo per il Contest, con l’iscrizione di 26 fotografi tra professionisti e amatori.

La Giuria di quest’anno, composta da Bruno Cerchi in arte “Pastrengo”, con una carriera cinquantennale nel mondo della Fotografia; Alice Dini, membro del Circolo Fotocine Garfagnana e Vincitrice della Masterclass “Ivano Bolondi” a Bibbiena; Marco Venturi, autore che ha preso parte a varie mostre collettive e a progetti nazionali Fiaf e Vicepresidente del Circolo Fotocine Garfagnana dal 2022, insieme alla Giuria Speciale della fotografa Stefania Adami per il Premio a lei intitolato, si è trovata a valutare circa 80 foto inviate dai partecipanti.

Tra le foto arrivate sono state scelte, dai quattro giurati, undici foto selezionate che sono state stampate in GRANDI dimensioni ed esposte nella mostra a cielo aperto per le vie del Centro Storico di Gallicano, insieme alle foto selezionate nelle scorse Edizioni. Fulcro dell’esposizione? La Piazzetta San Giovanni in cui è possibile ammirare le foto scelte per questa Edizione 2023; tre le 11 foto presenti anche le Foto Vincitrici che saranno svelate, però, solo durante l’Apericena di Premiazione prevista, appunto, per questo sabato 26 agosto!

TRA MUSICA E APERITIVO, SIETE TUTTI INVITATI A FESTEGGIARE CON NOI!

Le parole dei ragazzi: “Grazie a tutti coloro che hanno deciso di condividere con noi e con Gallicano i loro momenti. Un Grazie speciale alla Giuria di quest’anno per l’attenzione che ci hanno dedicato e, infine, un Grazie a tutti coloro che, fin dall’inizio, ci stanno supportando e aiutando affinché questo evento abbia successo.”

Tutti gli aggiornamenti circa l’evento sulle pagine social Instagram e Facebook del Contest Fotografico Gallicano in Grande e su quelle della Consulta Giovanile di Gallicano.

Sito ufficiale del Contest: gallicanoingrande.it.

E-mail: consultagiovanilegallicano@gmail.com