Questa è una storia di solidarietà che unisce tante anime diverse del nostro paese. È una storia che vede operare insieme l’amministrazione comunale, alcune aziende del territorio e il mondo del volontariato di Altopascio, che da diversi giorni, tutti i giorni, consegna a ogni nucleo familiare del nostro paese due mascherine.

I volontari sono all’opera e le mascherine arriveranno a tutti: ne riceviamo dalla Peuterey, l’azienda dell’eccellenza della moda che in tre giorni ha riconvertito la produzione per realizzare mascherine e ha deciso di donarle al Comune, 400 al giorno.

La consegna avviene direttamente a casa dei cittadini di Altopascio: la busta con le mascherine viene inserita nella cassetta delle lettere.

A farlo sono i volontari della Misericordia Altopascio, dei Comitati paesani di Badia, Marginone e Spianate, dei Fratres di Altopascio, Marginone e Spianate, dell’Avis e dell’Auser e dei gruppi Caritas di Badia, Marginone, Altopascio e Spianate.

FATE ATTENZIONE: i volontari non suonano al campanello. non entrano in casa.