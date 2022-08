MINUCCIANO – Si intitolava “Fiera di Gramolazzo” la manifestazione svoltasi sulle sponde del lago garfagnino e che ha visto la partecipazione di moltissime bancarelle, altre iniziative ed anche tanti giochi per bambini.

Alla giornata, che ha visto una grossa partecipazione di persone, ha preso parte anche la “Condotta slowfood Valle del Serchio Garfagnana” con lo scopo di far conoscere i presidi slowfood di questa terra. Di fatto per questa ormai storica realtà, è stata la prima uscita post pandemia e anche la prima iniziativa dopo l’elezione del nuovo fiduciario Elso Bellandi.

Infatti, all’iniziativa hanno partecipato anche il gruppo sbandieratori e musici di Gallicano ma in questo caso non con le bandiere al vento, ma con le tipiche focacce leve di Gallicano. Tanti apprezzamenti anche per i Polentari di Filecchio che hanno promosso la loro eccellenza: polenta di granturco otto file servita con il ragù. Tra i presenti alla giornata anche il mitico Andrea Bertucci (nella foto) uno dei fondatori della condotta slowfood e noto buongustaio.

FONTE NOITV