La comunità di Pontito realizza la copertura dello storico lavatoio

Fabio Bellandi “Noi abbiamo fornito i materiali, complimenti al senso di appartenenza della Misericordia di Pontito”

L’assessore alla Montagna del comune di Pescia Fabio Bellandi segnala a plaude alla realizzazione di una copertura a un lavatoio storico della frazione montana di Pontito.

“Pur non trattandosi di un lavoro di grandi dimensioni, ma comunque importante per salvaguardare una struttura storica per Pontito come il lavatoio- dice Bellandi- voglio complimentarmi con la comunità di questo paese e in particolare con la Confraternita della Misericordia di Pontito per avere completato questo intervento.

Da parte nostra abbiamo fornito il materiale, ovvero la travatura in legno e i coppi per la copertura vera e propria e la Misericordia ha provveduto a realizzare l’opera a regola d’arte.

A nome dell’amministrazione comunale voglio ringraziarli per il grande esempio di amore e rispetto per il proprio territorio e la propria storia. Mi pare un esempio di come, se ci sono persone animate da buona volontà e dai valori che ho appena citato, si possono risolvere molti problemi in modo rapido e in collaborazione con il comune che, non avendo moltissimi operai, può avere difficoltà a realizzare interventi celeri nelle varie zone di un territorio che si estende per oltre 100 chilometri.

Grazie dunque alla comunità di Pontito e ci auguriamo che questa notizia possa stimolare altri interventi analoghi. Da parte nostra assicuriamo di fare la nostra parte”.