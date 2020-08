La comunità di Borgo a Mozzano sta manifestando davvero un grande affetto verso Giovanni Ansaldo,

La comunità di Borgo a Mozzano sta manifestando davvero un grande affetto verso Giovanni Ansaldo,

scomparso all’età di 55 anni. Molti non sapevano della malattia, che si è sviluppata in appena due mesi e che non ha consentito di combatterla, come Giovanni avrebbe voluto e potuto fare. La sua casa è davanti alla sede storica della Misericordia, il padre Francesco è stato per molti anni un dirigente della Fraternita. Giovanni è stato sempre un socio attento ed un sostenitore convinto delle nostre attività che seguiva con grande interesse. Alla moglie Sandra, componente del collegio sindacale della Fraternita e a tutti i famigliari esprimiamo la nostra vicinanza.

Il Governatore