la Comunità dell’Olivo Quercetano e la Condotta Slow Food Terre Medicee e Apuane

ringraziano per i quattro giorni dedicati all’Olivo Quercetano. Quattro giornate

dedicate alla riscoperta o alla scoperta di questa varietà autoctona della Versilia

Storica.

Le nuove piante, ben 105, sono state piantate nel Territorio della condotta da

Seravezza fino a Carrara. Più di 40 volontari appartenenti al mondo bio di Davines

sono intervenuti per condividere con noi e l’azienda sponsor del Presidio dell’Olivo

Quercetano, la piantumazione delle nuove piante.

Le giornate si sono aperte con le visione di due film realizzati per Davines e per la

trasmissione della Rai Geo con l’introduzione del regista Alessandro Soetja e chiuse

poi con una conferenza, introduttiva alla piantumazione, che ha visto l’intervento di

Mattia Tassi per Davines, il Dr. Lamberto Tosi fiduciario Slow Food e riferimento

essenziale per le politiche agricole del Presidio Slow Food e Cristina Pellizzari in

qualità di rappresentante della Comunità dell’Olivo Quercetano.

Nell’apprezzamento generale della manifestazione l’unica nota stonata è stata

l’assenza dell’amministrazione del comune di Seravezza, considerando che avevano

fatto della battaglia sull’olivo uno dei loro slogan di campagna elettorale.

Responsabile comunicazione

Massimo Arata