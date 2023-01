La Collina e Brancagliana trionfano alla Festa della Canzonetta

La Collina e Brancagliana si aggiudicano, rispettivamente, il premio “Sprocco” e “Scartocciata” alla festa della Canzonetta e del teatro dialettale pietrasatino, conclusa domenica 29 gennaio al teatro comunale “Galeotti”.

Musica, risate e tanto divertimento nelle quattro serate della manifestazione, con la prima (26 gennaio) e la finalissima che hanno fatto il “tutto esaurito” e, nelle altre, contato pochi posti liberi solo in galleria: “Una bella ripartenza per la nostra Canzonetta – commenta l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – accompagnata da un pubblico numeroso e molto, molto caloroso nel tifare le contrade in gara. Un ringraziamento doveroso a loro, ai contradaioli e ai presidenti per il magnifico spettacolo che ci hanno regalato. Ora le prossime date da segnare, sul calendario, sono quelle dei corsi di Carnevale, domenica 12, 19 e 26 febbraio, per scoprire carri e mascherate”.

Agli ordini del conduttore Federico Conti, supportato da Miss Carnevale, Federica Navari, le dieci contrade si sono sfidate a suon di musica e scenette in vernacolo con i verdetti giunti intorno alle 20 e la proclamazione dei vincitori affidata al sindaco Alberto Stefano Giovannetti insieme all’assessore Cosci, al presidente della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Enzo Stamati e al presidente delle Giurie del Carnevale, Ezio Marcucci.

Dopo il secondo posto dello scorso anno, il premio “Sprocco” è tornato… in Collina grazie a “La banda della libertà” e alla voce potente di Maria Giovanna India Simi, su testo, musica e arrangiamenti di Andriano Barghetti; piazza d’onore per la contrada Africa Macelli con “Questo è il Carnevale”, testo e voce di Omar Paolicchi, musica e arrangiamenti di Sandro Paoli. Sul terzo gradino del podio, Brancagliana con “In punta di piedi”, cantata da Claudio Orlandi, affiancato dalla coreografia di Dasha Cinquini, con testo di Samanta Giorgetti, musica e arrangiamenti di Marcello Marchetti.

Brancagliana che riporta al Crociale la “Scartocciata”, grazie a una brillante scenetta sulla crisi energetica intitolata “Spero che un diaccio così non ritorni mai più”: testi di Andrea Tedesco, interpretati dallo stesso autore e da Chiara Ceragioli, Francesca Maggi, Alessia Mastromei, Riccardo Mastromei e Giovanna Tartarelli, alla quale è stato riconosciuto il premio come miglior interprete femminile, intitolato alla compianta presidente della Collina Renza Viviani. In seconda posizione Il Tiglio/ La Beca con “Beato fra le donne” (testo di Caterina Ferri e interpretazione di Baldo Frediani, Patrizia Frediani, Barbara Mei e Desirée Agnese Navari); bronzo per La Lanterna con le avventure di una famiglia molto particolare (testi e interpretazione di Leonardo Alberti, accompagnato, sul palco, da Francesca Benedetti, Alberto Da Prato, Gianluca e Linda Davini, Marco Gnesi e Maicol Vita).

Durante la finalissima, inoltre, il “fuori programma” organizzato dall’assessore Cosci con il personale dell’ufficio tradizioni popolari, per omaggiare lo storico funzionario del Comune, Marcello Forconi, prossimo alla pensione e al quale è stato dedicato un simpatico video, realizzato da Nicola Di Clemente e Guido Moriconi in collaborazione con Marco Galeotti e Paolo “Palò” Barsanti e consegnata una riproduzione in bronzo di piazza Duomo, con la cattedrale di San Martino, il campanile e la dicitura “Carnevale Pietrasantino”.

Foto Emma Leonardi