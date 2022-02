La collezionista Francesca Toto sul vissuto artistico di Thayaht a “La Diretta Aggiornata”

Il vissuto creativo di Ernesto Michahelles, in arte Thayaht, incontra la Versilia agli inizi degli anni venti, abbracciando Marina di Pietrasanta, che si è dimostrata ambientazione di ispirazione artistica e riflessione culturale dalla quale non si è più separato. Lo studio di Fiumetto dell’Avvocato Francesca Toto attraversa, tra dipinti e scritti, l’eredità del poliedrico artista che documenta ai giorni nostri un’attività la quale, dal riferimento nella scultura al Futurismo, ha illuminato la moda contemporanea con l’invenzione della tuta. A partire dalle 19, di Mercoledì 2 Febbraio, “La Diretta Aggiornata” dal profilo Instagram di Piero Garibaldi rivolgerà l’attenzione alla descrizione dell’archivio tra testimonianze fondamenta dell’attualità culturale e studi indirizzati all’interesse per il paranormale.