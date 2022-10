la città del Rinascimento ora luogo di scontro tra bande di Nordafricani

Ormai le cronache fiorentine rimandano l’immagine di una città, dalla stazione, alle Cascine, violentate dal passaggio delle tramvie, alle periferie come Rifredi e Careggi, dove sono avvenuti gli ultimi fatti, dove non c’è giorno in cui i nordafricani non ingaggino duelli al coltello, ma non per gelosia o altro: semplicemente per motivi di spaccio e di “rispetto” di zone.

Il più delle volte si era trattato di ferite al volto o colpi per sfregiare, punire, impaurire il rivale. Adesso la posta e la violenza sembrano essere saliti. Sono soprattutto magrebini o Nordafricani, ma anche di altri paesi africani.

Marocchini come quelli che la scorsa notte sono stati autori dello scontro dove c’è scappato un morto ed un ferito gravissimo. Il primo colpito alla gola e alla schiena, il secondo alla schiena.

Portati nel vicinissimo Ospedale di Careggi, il più giovane è morto poco dopo, l’altro è ricoverato in terapia intensiva. La Squadra Mobile ha appurato che lo scontro (casuale, organizzato?) si è svolto tra via delle Gore e via Giulio Caccini vicino a un giardino e al parcheggio di Medicina Legale.

Zona residenziale di Careggi, punteggiata però, si dice, da piccoli rifugi per clandestini. E anche grandi, come Villa Monna Tessa, in un passato neanche lontanissimo gioiello dell’azienda ospedaliero universitaria, (sede universitaria di grande prestigio per lo studio dell’Istologia con il Prof, Dallara ed i primi microscopi elettronici) poi smobilitata, lasciata nell’incuria e a lungo ricettacolo di disperati e malviventi, fino ad uno sgombero che alcuni dicono non effettivo e risolutivo.

C’è stato un confronto, uno scontro tra due gruppi: quello dei due feriti a morte, con i cinque amici, trovati sul posto mentre tentavano di soccorrerli (viene esclusa ogni loro responsabilità diretta) e un altro gruppo. Quindi se non proprio organizzato, non dovuto al caso: qualcuno sapeva che al giardino avrebbe trovato i rivali da punire.