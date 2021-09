la CICCIA NELLA BIGONGIA

piatto molto usato negli anni passati, caduto in disuso ma che stà tornando sulle tavole perché veramente buono.

La ciccia nella bigongia veniva servita nei “ciancini” lucchesi, merende con ogni sorta di stuzzichino il taverniere o l’oste avesse a disposizione, quindi veniva presentato su un tagliere assieme a biroldo, salame, pecorino, olive indolcite, sott’oli e sott’aceti fatti in casa e altro, molto altro, innaffiato di vino rosso delle colline lucchesi presentato dentro un fiasco rigorosamente impagliato e pane tanto pane cotto nel forno a legna.

Per quanto riguarda la bigongia, per chi non la conosce, era un mastello di legno fatto a doghe di dimensioni variabili dove si faceva stagionare la ciccia come vi dico nella ricetta.

Si prende dal macellaio un pezzo di maiale, va bene la punta delle bistecche, va bene la pancetta, va bene il filetto, dipende se lo volete grasso o magro, ma la ricetta va bene anche per il manzo purché questo si magrissimo.

Si prepara una mescolanza formata dal 30% del peso della carne di sale grosso a cui si mescola un trito di una foglia di alloro, aglio, rosmarino, salvia, peporino (timo), pepe, un chiodo di garofano o più, noce moscata un nonnulla, poca cannella, questa preparazione si usa per coprire la carne dappertutto, si massaggia, si mette in un contenitore di vetro o di porcellana, si mette sopra un piattino e sopra ancora un peso in modo che i succhi della carne bagnino la marinata che avete preparato.

Si mette per dieci giorni in luogo fresco, o in frigo, dopo dieci giorni è pronto, ne tagliate un pezzo, lo pulite dal sale, lo tagliate a fette sottilissime per le merende o leggermente più alto se lo tirate un attimo in padella, ma il mio consiglio è per la merenda a me piace di più.

Questo sistema va bene per la mezzina, per il lardo che potrete fare da voi per la vostra cucina, ma va stagionato sotto il sale un pò di più e quando lo togliete fategli una “camicia” di pepe per il mantenimento, sempre al freddo.

fonte ezio lucchesi