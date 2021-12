la Ciambella agli agrumi

fonte dolce ricettte

Montate per qualche secondo uova, zucchero, olio e scorze grattugiate, poi unire farina,fecola e lievito a cucchiaiate alternando con succo di arancia e latte, mescolare per bene, versate l’impasto in una teglia 24, imburrata e infarinata e infornate iniziando con forno freddo e ventilato a 180° per 40 minuti…la casa profumera’ d’arancia e la Ciambella sarà di una sofficita’ unica!