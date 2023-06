La Cia Toscana Nord è vicina all’Emilia Romagna, recentemente colpita dalla tremenda alluvione che ha causato ingenti danni. E lo fa non solo attraverso la normale solidarietà, ma anche con atti concreti che vogliono essere di sostegno alla popolazione.

«Siamo consapevoli che, in un momento così drammatico, non possiamo solo esprimere una solidarietà a parole – afferma il presidente della Cia Toscana Nord, Luca Simoncini – ma abbiamo voluto dare il nostro contributo alla campagna di raccolta fondi aperta dalla Cia nazionale, per aiutare il comparto agricolo romagnolo in questo difficile momento».

Ma Simoncini allarga lo sguardo e va oltre quella che è l’emergenza causata dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. «Non possiamo né dobbiamo ‘abituarci’ a questo stato di emergenza continuna – afferma il presidente della Cia Toscana Nord – e non possiamo nemmeno fare fronte a sempre più frequenti eventi che comportano danni che, realisticamente, vedremo sanati solo in anni. Dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a un cambiamento climatico già in atto e che questo comporta fenomeni meteo estremi anche in zone dove questo in passato non avveniva. La situazione è sotto gli occhi di tutti: passiamo da periodo di siccità a fenomeni piovosi di tale intensità da causare veri e propri disastri. Per questo siamo convinti che sia necessaria una riflessione a tutto tondo sulla questione climatica, non solo a livello nazionale o regionale, ma anche a livello locale, al fine di avere chiaro lo scenario che abbiamo davanti oggi e quello che potremo aspettarci nei prossimi anni».