LA CHIESA DI SAN ROCCO E’ DI TUTTI GLI STAZZEMESI

Anch’essa è un “abisso da cui è ripartito il cammino del popolo italiano” e dove “affondano le radici più profonde della Costituzione italiana” (dal messaggio del Capo dello Stato 12.8.2023)

Stazzema_ Per i duri di comprendonio la chiesa di San Rocco non è urgenza dello scrivente né della comunità di Mulina ma di tutti gli stazzemesi, in primis di quelli residenti nella frazione capoluogo, che dopo l’accorpamento della parrocchia di San Rocco alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Stazzema sono diventati, parimenti agli abitanti di Mulina, custodi di questo immobile religioso che è patrimonio testimoniale della barbarie nazifascista, pertanto anche bene immateriale di un martirio di inermi che dopo 47 anni di oblio è stato inscritto a lettere cubitali nelle fondamenta della Repubblica italiana. Piaccia e non piaccia anche Mulina è pietra di resistenza e di libertà, è sasso affumicato con cui gli italiani hanno costruito il monumento a Kesselring presso il quale le generazioni possono conoscere il prezzo pagato per la libertà. Gli stazzemesi devono sentire propria la memoria della chiesa di San Rocco e il dovere per farla preservare e valorizzare, così come lo avvertì il professore di lettere Amelio Mancini, che sulle pagine de La Nazione scagliò negli anni ’70 del secolo scorso un durissimo j’accuse ( che però rimase inascoltato) verso i mulinesi e le autorità a motivo della dimenticanza che stavano subendo le vittime di Mulina. Oggi il grido di queste vittime è stato liberato del lungo silenzio in cui è restato strozzato per 47 anni. Appartiene a tutti gli stazzemesi e al comune di Stazzema. E’ il grido che si leva dal Parco nazionale della pace per impedire che dopo l’oblio conosciuto su queste vittime si assista senza resistere al disastro della procella dell’abbandono invece di preservare e di valorizzare l’area della memoria l’amore della cura e conservazione. L’Istituzione Parco nazionale della Pace ne deve prendere atto e destinare una parte dei finanziamenti pubblici che ogni anno riceve per Sant’Anna di Stazzema alla dignità del luogo della memoria di Mulina, anch’esso “abisso da cui è ripartito il cammino del popolo italiano” e terreno dove “affondano le radici più profonde della Costituzione italiana”. (NB: i virgolettati sono tratti dal messaggio del presidente Sergio Mattarella inviato in occasione del 79° anniversario della strage di Sant’Anna-12 agosto 2023)

Giuseppe Vezzoni

Responsabile di Libera Cronaca,addì 13.8.2023

Foto: Puntellamento della volta del transetto di San Rocco- Chiesa di San Rocco di Mulina di Stazzema