LA CENA DELLE PERSONE SOLE – Sabato 14 AGOSTO…aspettando Ferragosto

SIAMO IN ATTESA DELLE NORME SUL COVID RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE COVID [CERTIFICATO DI VACCINAZIONE ] SE NECESSARIA PER PARTECIPARE

presso la Fattoria Palaia a Montespertoli in provincia di firenze

Si cena tra il panorama delle colline del Chianti al fresco nel piazzalino della fattoria in una location semplice ma molto suggestiva.

Ambiente semplice contadino, venire con abbigliamento comodo sportivo

*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19, sistemazione tavoli con il rispetto delle distanze con obbligo di presentarsi con la mascherina.

Arrivo previsto al locale; h 20:15 max h 20:30 (si prega la massima puntualità)

con verifica prenotazione e pagamento della serata.

Costo serata 27€ a persona

prosecco e stuzzichini di benvenuto

Tagliere di prosciutto crudo finocchiona, salame formaggi

Lasagne al forno

Spezzatino di cinta con peperoni

Fragole con panna

acqua vino caffè

liquori extra

*menu vegetariani solo se richiesto al momento della prenotazione

I POSTI CENA

tavolate semplici con sedie e panche, sistemate all’aperto di fronte alla fattoria (rispettando le vigenti norme di distanziamento)

Ogni qualvolta ci alziamo indossare sempre la mascherina

PER PRENOTARE LA CENA

Consigliato prenotare per tempo evento sempre molto atteso!

prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

POSTI A CENA PER SINGLE OVER ETA’ DA 45 A SALIRE: scrivi nomi battesimo partecipanti e “cena single over 14 agosto”

POSTI A CENA PER SINGLE JUNIOR ETA’ DA 30 A 45ANNI: scrivi nomi battesimo partecipanti “cena single junior 14 agosto”

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

MUSICA 70 80 90 con Luis Paldi dj

La serata si svolge alla Fattoria Palaia via palaia, 1 Montespertoli

esci sulla fi-pi-li a Montelupo fiorentino e prendi indicazioni per Botinaccio, ci sono esattamente 8 km da uscita superstrada alla fattoria.

Parcheggi gratuiti dislocati prima di arrivare alla fattoria

SERVIZIO TRASFERT con i tuoi amici

parti e arrivi da casa in sicurezza ai nostri eventi

THE WANDERING. TOURS IN TUSCANY segue luis paldi nei suoi eventi

Marco Cortese cell.3246071566

e mail marcocortese@live.com