La cena dei Single con Cambio Posto a cena!

VENERDI 6 MAGGIO presso

Ristorante l’Orcino via delle Cerbaie 51/52 Altopascio Lucca – accanto uscita autostrada altopascio

Si conosce e ci si diverte alla grande!

Età single consigliata da 40 anni a salire

Cena servita + selezione musicale 70 80 90 di Luis Paldi con cena animata da Marco Vigiani.

La serata per single per fare nuove conoscenze mentre si cena. Ogni volta sempre nuove persone da ogni città.

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno accoglierti in questa loro originale e coinvolgente serata.

CAMBIO POSTO A TAVOLA

Parlane e porta anche tuoi amici single.

Organizzermo tavolate con numero possibilmente equilibrato uomo/donna.

Ad ogni portata della cena gli uomini saranno fatti spostare di posto portandosi con se tovaglietta, posate e bicchiere.

Un modo elegante ed educato per fare nuove conoscenze mentre si cena, ma anche per il dopo cena!

a breve il menu della serata

Acqua, vino 1 bottiglia ogni 4 persone, caffè

(liquori esclusi)

**per variazioni sul menu comunicarlo al momento della prenotazione**

——————————————

PRENOTAZIONE SERATA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

mail: luispaldi@gmail.com

per prenotare i posti scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “cena single 6 maggio orcino”si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento molto atteso da tempo in questa zona!PER NOI MOLTO IMPORTANTEQualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.