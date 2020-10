LA CENA A LUME DI CANDELA AL PAPPAFICO –

EVENTO UNICO!!! Night Single Elite & Luis Paldi management organizzano

la cena single sul mare! AL PAPPAFICO

Una serata elegante Bella Gente, Bella Musica, in una location stupenda sul mare, Sabato 21 Novembre

saremo a Marina di Pisa al Ristorante Pizzicotto all’interno del Pappafico disco club

Musica intrattenimento 80/90

Età partecipanti a partire dai 40/45anni a salire

In linea con la legge covid2019 obbligo uso mascherina e posti a sedere

in tutte le aree sia al chiuso sia all’aperto ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

ABBIGLIAMENTO: gradito abbigliamento elegante



POSTI A SEDERE ARRIVO: 20/30 max 20:45 verifica presenza e pagamento (importante arrivare in orario)POSTI A SEDERE

ricordiamo che sarete voi a scegliere il tavolo ed il posto dove sedervi per la cena con ad ogni tavolata una fila di donne e di fronte uomini nell’ampia sala del locale.



Cena servita tutto pesce (su richiesta menù terra) 30€ a persona

PROSSIMAMENTE IL MENU DELLA SERATA



***per variazioni sul menu comunicarlo al momento della prenotazione***

***per variazioni sul menu comunicarlo al momento della prenotazione***

(liquori esclusi)

Dopo cena garantito dalla musica 80 90 dei dj del Pappafico disco club (con le nuove normative non sarà possibile ballare)

PRENOTAZIONE SERATA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “Cena single Pappafico”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è sempre un evento molto atteso

Per eventuali disdette delle prenotazioni entro venerdì 20 novembre h 16

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre per non mettere in difficoltà l’organizzazione della serata nei suoi dettagli.

La serata si svolgerà presso

Pappafico Disco club Via Litoranea, 14 Marina di Pisa