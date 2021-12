La Cavallerizza di Lucca si illumina di rosso e di bianco.

La Cavallerizza di Lucca si illumina di rosso e di bianco.

Il 30 novembre del 1786 la Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l’abolizione della pena di morte: la Festa della Toscana vuole ricordare quell’evento straordinario e affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell’identità della Toscana.