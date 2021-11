La casa di Fosco Maraini polo culturale per la valle del serchio

Scritto da Redazione, martedì 23 novembre 2021

La 34esima casa di Fosco Maraini in Garfagnana: polo turistico e culturale per la Valle del Serchio. Il progetto sarà presentato domani, mercoledì 24 novembre alle ore 13.00 in Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani.

Insieme a lui ci saranno Andrea Tagliasacchi, presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e Andrea Talani, sindaco del Comune di Molazzana, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sarà presente Mieko Maraini, moglie di Fosco Maraini.