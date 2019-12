La Casa della Befana a Gallicano

Casa della Befana – Loc. Canale – Gallicano

Dalle ore 14:30 nei giorni 3, 4, 5 gennaio

Dalle ore 15 alle 17 la Befana vi aspetta nella sua casa a S. Andrea per ricevere le letterine in modo che possa portare i regali desiderati, accompagnata dalla sua immancabile scopa ed in compagnia del suo fidato befanotto.

Per maggiori informazioni Compagnia Teatrale La Ribalta 347 5945948 Ettore Brogi – 349 3441622 Pamela Brogi