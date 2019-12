LA CARNE E FAGIOLI ALL’ANTICA

scrivo carne perché potete usare la bistecchina di maiale, la scamerita, la bistecca di manzo, il pollo e il tacchino, scrivo fagioli perché anche quì potete usare dai cannellini di S.Alessio, gli scritti lucchesi, quelli di Asti, i lamon, i borlotti, i bianchi di Spagna, ma anche i fagiolini verdi e gli stortini.

Insomma è una ricetta che comunque la fate, qualunque ing rediente usate sarà un successo.

Mettete a bagno i fagioli per una notte, poi lessateli in acqua senza sale con aglio, salvia, in un recipiente di terracotta (la ricetta è antica e la terracotta era molto usata) mettete 50 gr di strutto, uno spicchio d’aglio schiacciato e un rametto di salvia, fate insaporire l’olio poi mettete la vostra carne, rosolate e colorite bene, poi salate e pepate, mettete da parte in caldo quando sono cotte.

Nel sughetto di cottura della carne mettete un paio di cucchiai di salsa di pomodoro e mezzo bicchiere di brodo, se volete togliete aglio e salvia, aggiungete i fagioli, salate pepate poco, cucinate per qualche minuto e aggiungete le braciole.

La pietanza veniva portata in tavola nel coccio di cottura che ne manteneva il calore e faceva bella figura di se.

Oggi gli chef usano fare cose particolari, carni da se e fagioli nel coccettino, datemi retta la carne affogata nei fagioli ha un’altro sapore, lo stile lasciamolo ai ristoratori !!!

FONTE EZIO LUCCHESI