La Caritas Garfagnana in piazza per promuovere nuove iniziative e raccogliere fondi

GARFAGNANA – Davvero una bella idea e anche un’ottima soluzione quella della Caritas Garfagnana: allestire una bancarella dove si possono acquistare oggetti, indumenti, tessuti nuovi ed usati. Durante lo scorso week-end le volontarie Caritas hanno messo in vendita, o più esattamente in offerta, tanti oggetti frutto di donazioni, ma anche di creazioni.

Sulla bancarella oltre a tessuti e indumenti, anche oggetti di interesse di antiquariato. Ovviamente si tratta di iniziative che hanno lo scopo principale di aiutare le persone e le famiglie in difficoltà; e forse mai come in questo periodo quest azioni sono cosi gradite.

La Caritas Garfagnana sta guardando al futuro anche con progetti collaterali alle normali attività svolte, cercando di allestire laboratori che hanno lo scopo di rendere appetibili le donazioni sia di vestiario che di mobili o altro.

L’iniziativa della bancarella Caritas verrà ripetuta anche in futuro nel rispetto delle normative anti-contagio. Se sarà possibile, ci fanno sapere gli organizzatori , anche l’ultima domenica di Marzo (che sarà la domenica delle Palme), sempre nei pressi del Duomo di Castelnuovo Garfagnana.

fonte noitv