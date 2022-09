La carica del popolo del Jova Beach

Viareggio – Eccolo il popolo del Jova Beach Party, giovanissimo e coloratissimo arrivato a Viareggio un po’ da tutta Italia per seguire il proprio beniamino anche in questa tappa viareggina del suo tour estivo

Molte le famiglie arrivate a Viareggio ma moltissimi i giovani – un’età media stimata sui 20, 25 anni – arrivati soprattutto dalle province vicine approfittando dell’aumento speciale delle corse dei treni.

Circa 70 mila le presenze attese per le due date con lo spettacolo che ha preso il via alle 15.30 per proseguire poi fino a mezzanotte. Darsena blindata per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, con l’accesso chiuso ai non autorizzati a partire dalle 6 di venerdì mattina per poi riaprire alle 6 di domenica.

fonte noitv