LA CARBONARA, LA RICETTA DELLA TRADIZIONE LAZIALE

LA CARBONARA, LA RICETTA DELLA TRADIZIONE LAZIALE

questa è la ricetta originale della carbonara, diversa da quella che fate voi, è inutile diciate ma io faccio e io ci metto la carbonara si fà così e basta, non ci sono m,a e non ci sono se naturalmente se si segue la tradizione, altrimenti la chiamerete carbonara ma carbonara non è.

Non è difficile fare la carbonara, si devono solo seguire delle regole, dei passaggi, utilizzare prodotti di prima qualità come uova extra, guanciale magari di norcineria e non industriale, formaggio di prima qualità, pasta trafilata al bronzo di quelle che cuociono in 13 minuti tanto per essere chiari, prima di acquistarle, fermatevi a leggere le etichette sulle confezioni.

Comprate uova sulla cui confezione è riportata la dicitura “extra” che sta a significare che sono state deposte da meno di 9 giorni (dovete sapere che le uova sono considerate “fresche” fino ai 28 giorni dalla deposizione, quindi questa dicitura non sta affatto a significare che sono state deposte il giorno prima).



Fate attenzione al tipo di allevamento delle galline riportato sulle confezioni, che è indicato con un numero: le uova deposte da galline allevate a terra sono contrassegnate dal numero 2, e quelle all’aperto dal numero 1. Optate per questi due tipi di uova, che sono decisamente più saporiti.



Pancetta o guanciale? Questo è il dilemma!

Purtroppo ormai ognuno gli spaghetti alla carbonara li fa a modo proprio, e molti pensano che usare guanciale o pancetta sia esattamente la stessa cosa: niente di più sbagliato, perchè la pancetta (comunque buonissima) ha un sapore più marcato e rischierebbe di andare a coprire quello degli altri ingredienti, il guanciale invece è più dolce e delicato, e risulta perfetto per la nostra ricetta.

Il guanciale lo dovete tagliare non a dadini ma a striscioline, in modo che soffrigga nel modo più uniforma possibile.



Farlo soffriggere solo qualche minuto, non di più, fino a quando il grasso non diventa translucido.



Un ultimo consiglio prima di passare alla ricetta vera e propria: ricordatevi che le uova per gli spaghetti alla carbonara vanno utilizzate a temperatura ambiente, quindi tiratele fuori dal frigo almeno 1 ora prima di utilizzarle! Ricordatevi inoltre che la padella ideale per questi tipi di soffritto è quella di ferro, che non altera le caratteristiche organolettiche del guanciale e contribuisce a “caramellarlo” al punto giusto.Un ultimo consiglio prima di passare alla ricetta vera e propria: ricordatevi che le uova per gli spaghetti alla carbonara vanno utilizzate a temperatura ambiente, quindi tiratele fuori dal frigo almeno 1 ora prima di utilizzarle! carbonara per 1 persona: 1 uovo intero

carbonara per 2 persone: 1 uovo intero + 1 tuorlo

carbonara per 3 persone: 1 uovo intero + 2 tuorli

carbonara per 4 persone: 1 uovo intero + 3 tuorli

carbonara per 5 persone: 2 uova intere + 3 tuorli

carbonara per 6 persone: 2 uova intere + 4 tuorli praticamente ci vorrebbe 1 uovo intero ogni 4 persone + 1 tuorlo a testa.



Alle uova e ai tuorli si aggiunge un pizzico di sale, una macinata di pepe nero ed una leggerissima grattugiata di noce moscata. Aggiungete poi il pecorino romano grattugiato (la ricetta è nata nel Lazio e non si deve mettere il parmigiano) mescolate il tutto fino ad ottenere una crema d’uova.



Quando la pasta è cotta ma al dente, la trasferiamo nella padella dove è stato soffritto il guanciale e mantecate fino ad ultimarne la cottura aggiungendo un pochino di acqua di cottura della pasta.

Quando la pasta è cotta, spengete il fuoco e versate la crema d’uovo sulla pasta. Con il mestolo di legno, girate velocemente gli spaghetti fino a quando non si forma la tipica cremina della carbonara.

FONTE EZIO LUCCHESI