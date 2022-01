“Lo sport è uno stimolo, aiuta a concentrarsi su un obiettivo e aiuta a raggiungere determinati risultati”. Dichiara Eugenio Fontana, titolare della Tenuta del Buonamico. “La pallavolo è da sempre un gioco nel quale ognuno svolge un ruolo fondamentale per vincere. Vedo la stessa cosa nell’attività dei vignaioli e di chi produce vino: si lavora assieme, in team, la squadra scende in campo e fa di tutto per fare punto. Alla fine, l’enologo diventa un po’ come l’allenatore che conduce tutti al successo, nel nostro caso alla qualità dei vini”.

UYBA Volley Busto Arsizio è tra le squadre di pallavolo femminile più seguite nel panorama nazionale, sia a livello di pubblico sia a livello social. La sua storia pluridecennale l’ha resa una squadra solida, costruita su valori forti e importanti, andando proprio a far leva sullo spirito di appartenenza a un gruppo e a una città. Stessi principi che Tenuta del Buonamico comunica per far conoscere non solo l’eccellenza delle sue bottiglie ma il valore del territorio della Lucchesia. “Il volley è condivisione e piacere di vivere emozioni, basti pensare all’atmosfera che si respira all’interno di un palazzetto, il tifo, il pubblico che si fa coinvolgere. Ci piace far parte anche di questa sana realtà – conclude Eugenio Fontana –. L’allegria, l’impegno e la condivisione del risultato sono tra gli obiettivi per quali gareggiamo ogni giorno anche in vigna”.

Breve descrizione della Tenuta – La Tenuta del Buonamico, sotto la Doc Montecarlo, è una storica realtà della Lucchesia che ha inizio circa mezzo secolo fa con un impegno imprenditoriale di tutto rispetto, volto a celebrare e tramandare la tradizione vitivinicola della zona. La svolta avviene nel 2008, quando Eugenio Fontana, assieme al padre Dino, si mette alle redini della Tenuta, per proseguire nella produzione di vini di qualità, testimoni di un importante passato.

Oggi, la Tenuta del Buonamico abbraccia 45 ettari di vigneti (su 100 di proprietà), produce 300.000 bottiglie, suddivise tra vini bianchi, rossi, rosati e spumanti, e comprende anche una raffinata varietà di oli. In aggiunta a tutti i servizi legati a un’efficiente cantina, la Tenuta del Buonamico ha un magnifico Wine Resort nel quale fare un’esperienza di benessere a 360°. A diretto contatto con la natura e immerso nel verde delle colline lucchesi, il Wine Resort offre quanto di meglio si possa richiedere per un totale relax, tra centro benessere, piscina, camere di design e il Ristorante Syrah, perfetto per godere dei sapori della gastronomia toscana.

Per info:

Tenuta del Buonamico Wine Resort & Ristorante Syrah

Via Prov.le di Montecarlo 43, Montecarlo (LU)

Per la cantina chiamare il numero +39 0583 22038

Per il Wine Resort e il Ristorante Syrah chiamare il numero +39 0583 1809796

www.buonamico.it | www.buonamicowineresort.it | www.shop.buonamico.it